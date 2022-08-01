Эмбер Херд вынуждена продать свою элитную недвижимость, чтобы отдать долг Джонни Деппу

Разочарованная решением суда Эмбер Херд была обвинена в клевете. Теперь актриса вынуждена продавать свою элитную недвижимость, чтобы вернуть долг по решению суда экс-супругу.

Актриса Эмбер Херд продает недвижимость для того, чтобы рассчитаться с долгом бывшему мужу по решению суда.

Согласно вынесенному в судебном порядке решению, в обязательства Херд входит выплата своему экс-супругу Джонни Деппу огромной суммы.

По имеющемся данным, артистка стала собирать средства. Сперва знаменитость выставила на продажу особняк, расположенный в Сан-Бернардино (Калифорния). Стоимость недвижимости равна 1 000 000 долларов.

Ранее сообщалось, что бывшая жена Деппа сообщала о том, что очень разочарована решением суда присяжных, которые признали ее виновной в клевете на голливудского актера за публикацию статьи о сексуальном насилии.

Разочарование, которое я испытываю, превыше всяких слов. Гора доказательств, которую я представила, оказалась недостаточна против непропорциональной силы, влияния и власти моего бывшего мужа.

Херд очень заверяет, что "еще больше разочарована тем, какое значение вердикт будет иметь для других женщин".

Это откат от идеи о том, что насилие против женщины должно восприниматься серьезно.

Итоги судебного разбирательства таковы: Депп должен 2 000 000 долларов по встречному иску от Херд о клевете. Вердикт выносили 14 часов.

Херд признана виновной в клевете на Деппа по делу о защите чести и достоинства ее экс-супруга. Эмбер Херд должна Джонни Деппу 15 000 000 долларов.