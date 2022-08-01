Минобороны Украины: ВСУ получили еще 4 американских системы HIMARS
Министр обороны Украины Резников сообщил о прибытии в Украину еще одной партии РСЗО HIMARS.
Вооруженные силы Украины получили еще четыре американские реактивные системы залпового огня HIMARS.
Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников на своей официальной страничке в социальной сети Твиттер.
"Четыре дополнительные HIMARS прибыли в Украину. Я благодарен Ллойду Аустину и народу Соединенных Штатов", - написал Резников.
Также он сообщил о том, что в Украину прибыли и немецкие реактивные системы залпового огня MARS II.
Опубликовано: Николай Скира
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