Disney World разрешено строить собственную атомную электростанцию

Согласно закону, принятому в 1967 году за четыре года до открытия Disney World, компания вправе построить ядерный реактор на своей земле к югу от Орландо.

Первоначальная концепция Disney World заключалась в том, чтобы создать буквальную страну будущего. В то время ядерная энергия считалась основным энергетическим ресурсом будущего.

Под руководством Уолта Диснея Диснейуорлд учредил Район благоустройства Риди-Крик, который, по сути, сделал парк развлечений своим собственным правительством со своими законами и привилегиями.

В них входила возможность построить ядерный завод и создать собственную полицию. Правда, это так и не было сделано.

На момент объявления Disney World земля, на которой он был построен, была необитаемой и в основном неиспользуемой болотистой местностью.

Соглашение было компромиссом: Disney брала на себя расходы на разработку и техническое обслуживание, включая канализацию и коммунальные услуги. Таким образом достигалась экономя налогоплательщиков Флориды на этих расходах.

В обмен государство обеспечивало компании определенный суверенитет. На данный момент планов по строительству атомной станции у Disney World нет.

В настоящее время губернатор Флориды Рон ДеСантис поддерживает законопроект, согласно которому компания Reedy Creek будет распущена в 2023 году. Он лишит Disney особых привилегий, включая возможность построить электростанцию.