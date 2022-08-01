Собчак купила в Сочи пентхаус стоимостью 1,5 миллиарда рублей
Элитная недвижимость площадью почти в полторы тысячи квадратов расположена на первой береговой линии.
Ксения Собчак приобрела пентхаус в Сочи, который находится на первой береговой линии, сообщает Рамблер со ссылкой на АБН и блогера Антона Суворкина.
Антон Суворкин на YouTube-канале Anton S Live рассказал, что телеведущая купила квартиру, площадь которой составляет 1450 квадратных метров. Она расположена в элитном жилом комплексе «Сан-Сити» — это один из самых высоких домов Краснодарского края. Сообщается. что за пентхаус журналистка заплатила 1,5 миллиарда рублей.
Как уточняет Рамблер, на территории ЖК «Сан-Сити» есть подземный паркинг, бассейны, SPA, тренажеры на открытом воздухе, зоны отдыха. У ЖК также есть свой частный благоустроенный пляж.
Ранее «Газета.Ru» писала, что Собчак приобрела квартиру в Дубае.
«Жить там не собираюсь - как и в Израиле, но при этом ищу дружественные страны для вложений. Призываю вас также инвестировать часть капитала в недвижимость. У меня это - около 30% от общего портфеля», — рассказала Ксения.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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