Собчак купила в Сочи пентхаус стоимостью  1,5 миллиарда рублей

Элитная недвижимость площадью почти в полторы тысячи квадратов расположена на первой береговой линии.

Ксения Собчак приобрела пентхаус в Сочи, который находится на первой береговой линии, сообщает Рамблер со ссылкой на АБН и блогера Антона Суворкина.

Антон Суворкин на YouTube-канале Anton S Live рассказал, что телеведущая купила квартиру, площадь которой составляет 1450 квадратных метров. Она расположена в элитном жилом комплексе «Сан-Сити» — это один из самых высоких домов Краснодарского края. Сообщается. что за пентхаус журналистка заплатила 1,5 миллиарда рублей.

Как уточняет Рамблер, на территории ЖК «Сан-Сити» есть подземный паркинг, бассейны, SPA, тренажеры на открытом воздухе, зоны отдыха. У ЖК также есть свой частный благоустроенный пляж.

Ранее «Газета.Ru» писала, что Собчак приобрела квартиру в Дубае.

«Жить там не собираюсь - как и в Израиле, но при этом ищу дружественные страны для вложений. Призываю вас также инвестировать часть капитала в недвижимость. У меня это - около 30% от общего портфеля», — рассказала Ксения.