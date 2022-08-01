Папа Римский назвал использование ядерного оружия «аморальным»
Папа Римский выпустил пост в своем Twitter, где назвал обладание и использование ядерного оружия "аморальным".
В понедельник понтифик в своём Twitter опубликовал пост, где подверг критике идею обеспечения мира путем "баланса страха", за счёт использования и обладания ядерным оружием.
Как отмечает Папа, "попытка обеспечить стабильность и мир за счет ложного чувства безопасности и "баланса страха" неизбежно ведет к отравлению отношений между народами и препятствует подлинному диалогу".
Слова папы были направленны против давней стратегии "ядерного сдерживания", подразумевающее под собой наращивания ядерного оружия, обладание которым вызывает страх у других стран, что позволяет предотвратить ядерную войну.
Данная концепция активно поддерживалось как США, так и СССР в период холодной войны.
Святой престол де-факто ранее признавал безальтернативность данной стратегии. Так, Папа Иоанн Павел 2 в 1982 году во время визита в США объявил, что система сдерживания является "морально приемлемой".
В свою очередь, Папа Франциск, впервые за всю историю Ватикана собрал конференцию по ядерному разоружению, которая была проведена на фоне роста напряжения с КНДР в 2017 году.
Помимо этого, Папа неоднократно призывал к созданию системы коллективной безопасности без ядерного оружия. Говоря о том, что миру необходимо стараться над созданием условий безопасности без ядерного оружия, сообщает РИА Новости.
Опубликовано: Марчик Артём
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