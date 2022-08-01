Зеленский и Макрон провели телефонные переговоры о сотрудничестве в сфере безопасности

Зеленский и Макрон обсудили сотрудничество Франции и Украины в сфере безопасности и микрофинансовую поддержку Киева.

В понедельник, 1 августа 2022 года, французский телевизионный канал BFM заявил, что президенты Украины Владимир Зеленский и Франции Эмманюэль Макрон провели телефонный разговор, где обсудили сотрудничество между странами и особенности выполнения продуктовой сделки по вывозу украинского зерна.

Репортёры отмечают, что разговор о поставках французской стороной киевскому режиму вооружения и оказанию финансовой помощи в восстановлении Украины после СВО продлился не менее чем полтора часа.