Хаматова рассказала, что европейцы более культурные, чем русские

Российская актриса Чулпан Хаматова, уехавшая в Латвию с началом спецоперации, объяснила, почему считает жителей Европы более вежливыми, чем россиян.

На днях известная отечественная актриса Чулпан Хаматова в интервью эстонскому изданию "RusDelfi" по видеосвязи объяснила, по какой причине ей нравится жить в Латвии, через что она готова пройти, чтобы жить в Европе, и зачем обнимается с украинцами при встрече.

Возможность работать и задавать вопросы внутри этой работы (постановка Алвиса Херманиса, в которую пригласили актрису) стала реабилитацией после жесткой посадки в изменившейся реальности. Дети пошли в школу. Есть ощущение, что хватит сил жить дальше. Но когда мы записывали предыдущее интервью, у меня не было понимания, как жить дальше. Я готова была [в отсутствие работы] стать таксистом, доставка еды - буквально на все! Не могла представить, что когда-то смогу снова выйти на сцену.

Актриса поведала, почему выбрала Ригу для проживания. Приобрела знаменитость тут землю и построила на ней дом по причине того, что если в Латвии есть недвижимость, то автоматом получаешь вид на жительство.

Так получилось, что это было дешевле всего и это то, что я могу себе позволить. После того, как в Москве пришлось отказаться от любимой квартиры и выдрать все корни, думаю, что квартиру больше покупать не буду никогда.

На вопрос журналиста о том, тоскует ли актриса по родине, она ответила, что да. Но в сегодняшних обстоятельствах, когда люди вынуждены скрываться от бомбёжек "рефлексировать по поводу тоски смешно".

Рассуждая о культуре европейцев и россиян, Хаматова заметила, что грубости за рубежом меньше, а люди более спокойные.

Заметила актриса и то, что здесь пропустят машину, если попросить об этом. В России же большинство не допустит, чтобы кто-то "влез первым".

Рассказала знаменитость и о том, что к ней подходят украинцы в Латвии, чтобы обнять и поплакать вместе.