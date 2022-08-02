МИД Китая: США перешли рамки дозволенного
Пресс-служба китайского МИДа прокомментировала новость о скорой попытке спикера палаты представителей США высадиться на Тайване.
2 августа пресс-служба Министерства иностранных дел Китая сообщила, что в Пекине расценивают информацию о намерении Нэнси Пелоси высадиться на Тайване как намерения Соединённых Штатов перейти рамки дозволенного. В МИД Китая отметили, что китайские войска дадут жёсткий ответ на попытку нарушить целостность КНР.
Также в пресс-релизе китайского внешнеполитического ведомства подчёркивают, что армия Китая лишить тайваньских сепаратистов и их союзников любых шансов на независимость.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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