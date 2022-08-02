Зеленский просит горсовет Одессы заменить памятник Екатерине II на Билли Херрингтона
Владимир Зеленский попросил городской совет Одессы рассмотреть идею замены памятника Екатерине Второй в городе.
2 августа Владимир Зеленский сообщил, что связался с представителями городского совета Одессы, попросив их рассмотреть гражданскую инициативу по смене памятника Екатерине II на монумент американскому актёру гей-порно Билли Херрингтону.
Ранее стало известно, что петиция на сайте офиса Зеленского о смене одесского памятника Екатерине II на статую Билли Херрингтона набрала необходимые для рассмотрения 25 000 голосов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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