Зеленский просит горсовет Одессы заменить памятник Екатерине II на Билли Херрингтона

Владимир Зеленский попросил городской совет Одессы рассмотреть идею замены памятника Екатерине Второй в городе.

2 августа Владимир Зеленский сообщил, что связался с представителями городского совета Одессы, попросив их рассмотреть гражданскую инициативу по смене памятника Екатерине II на монумент американскому актёру гей-порно Билли Херрингтону.

Ранее стало известно, что петиция на сайте офиса Зеленского о смене одесского памятника Екатерине II на статую Билли Херрингтона набрала необходимые для рассмотрения 25 000 голосов.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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