Global Times: Китай предупредил Байдена о готовности армии защитить Тайвань

Издание Global Times утверждает, что правительство Китая предупредило Джо Байдена о последствиях высадки Нэнси Пелоси на тайваньских территориях.

2 августа издание Global Times сообщило, что администрация Пекина по закрытым каналам предупредила Джо Байдена о том, что армия Китая вмешается в случае попыток Нэнси Пелоси высадиться на территории Тайваня.

Эксперты Global Times напоминают, что американское военное сопровождение Пелоси в тайваньском проливе намного слабее регулярной армии Китая, которая находится в 150 километрах от острова.