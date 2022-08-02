Global Times: Китай предупредил Байдена о готовности армии защитить Тайвань
Издание Global Times утверждает, что правительство Китая предупредило Джо Байдена о последствиях высадки Нэнси Пелоси на тайваньских территориях.
2 августа издание Global Times сообщило, что администрация Пекина по закрытым каналам предупредила Джо Байдена о том, что армия Китая вмешается в случае попыток Нэнси Пелоси высадиться на территории Тайваня.
Эксперты Global Times напоминают, что американское военное сопровождение Пелоси в тайваньском проливе намного слабее регулярной армии Китая, которая находится в 150 километрах от острова.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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