Шойгу заявил об освобождении российскими солдатами шести населённых пунктов в ДНР
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российское военнослужащие освободили ещё шесть населённых пунктов в ДНР.
Во вторник, 2 августа 2022 года, глава Министерства обороны России Сергей Шойгу в пресс-релизе сообщил, что в ходе СВО российские солдаты освободили ещё шесть населённых пунктов на территории Донецкой Народной Республики.
Глава российского оборонного ведомства уточнил, что под полный контроль правительства ДНР перешли поселения Григоровка, Берестовое, Стряповка, Покровское, Семигорье и Новолуганское, а также Углегорская ТЭС в городе Светлодарске.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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