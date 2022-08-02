Дачники рассказали о секретах осенней посадки хурмы

Многие считают хурму экзотической культурой, однако ее можно весьма успешно выращивать не только на теплом юге, но и в менее благоприятных условиях.

Подбираем место и время:

Точные сроки посадки стоит выбирать в зависимости от климатических условий региона. Вы должны закончить работы минимум за месяц до прихода первых отрицательных температур.

Если вы собираетесь выращивать хурму на юге, то сажать культуру можно вплоть до первой декады декабря. Если же речь идет о регионах с менее благоприятным климатом, оптимальный срок — не позднее середины октября.

Если по каким-то причинам посадить хурму в осеннее время вам не удалось, сделать это можно и в весеннее время. Благоприятный срок наступает уже в апреле. Посаженные весной растения имеют гораздо больше времени, чтобы укорениться до серьезных холодов.

Место посадки хурмы должно отвечать ряду параметров:

Большое количества света. Даже в легкой полутени растению будет некомфортно.

Много свободного пространства. На одно растение должно приходиться минимум 8 квадратных метров площади.

Место посадки не должно быть постоянно влажным, поэтому следует избегать низин. Кроме того, участок должен быть защищен от сквозняков и сильного ветра.

Почву для посадки нужно готовить заранее. Я делал это за месяц. Хорошо расти хурма будет на плодородных легких грунтах. Обязательно контролируйте уровень кислотности. Идеальные условия — слабокислая реакция.

Предварительно расчистив участок, я вношу питательные удобрения. Предпочитаю именно перегной под перекопку.

Немаловажную роль в успешном выращивании играет и успешный выбор саженца. Стоит выбирать экземпляры не моложе двух лет с закрытыми корнями.

Если вы никогда не выращивали хурму на своем участке, следующие рекомендации вам точно пригодятся:

Посадочную яму мы готовим за несколько недель до предполагаемой посадки. Глубина и ширина должны быть не менее полуметра, чтобы корни чувствовали себя свободно.

На дне нужно организовать слой из гальки. Следующим слоем у нас пойдет питательный субстрат. Самым лучшим сочетанием станет две части дерновой земли, часть перегноя, часть торфа и часть песка.

За сутки до посадки необходимо тщательно просмотреть корневую систему саженца на предмет поврежденных и больных частей, которые подлежат удалению.

Корни я предварительно окунаю в земляную болтушку и обрабатываю специальным стимулятором роста.

Располагать саженец важно таким образом, чтобы корневая шейка осталась слегка ниже поверхности грунта.

Расправив корни, мы должны засыпать яму грунтом. Утрамбовывать не нужно.

Для фиксации саженца можно использовать простые деревянные колышки.

После того как посадка окончена, не забывайте щедро увлажнить молодое растение.

Вот, пожалуй, и все рекомендации по посадке. Следуя этим несложным правилам, вы сможете успешно вырастить хурму на своем садовом участке.