Дачники рассказали о правилах осенней обрезки малинника

Без этой процедуры просто невозможно обойтись, если вы хотите сезон за сезоном получать стабильный хороший урожай сочных ягод.

Выбираем подходящие сроки осенней обрезки:

Осенняя обрезка несет в первую очередь санитарную функцию, позволяя правиться с вредителями, которые способны успешно переживать холода внутри стеблей. Кроме того, обрезка препятствует загущению посадок и обеспечивает необходимы воздухообмен.

Оптимальный срок проведения процедуры стоит выбирать в зависимости от климатических особенностей региона. Нежелательно чтобы в обрезанные побеги попала влага, поэтому внимательно изучите прогноз погоды, чтобы выбрать сухой ясный день. В противном случае вы можете столкнуться с проблемой гниения.

Точных сроков обрезки вам никто не назовет. Главное, чтобы вы успели закончить работы до прихода первых отрицательных температур. Не стоит слишком спешить проводить процедуру, потому как теплая погода может спровоцировать разрастание молодой поросли.

Методика правильной обрезки малинника:

Плодоношение культуры происходит на побегах второго года. В первый год они набирают массу, а в следующем сезоне ветвятся. Такие побеги отмирают после того как малина заканчивает плодоносить.

Чтобы выполнить обрезку правильно и не нанести вреда растениям, необходимо строго придерживаться установленных этапов:

Изначально следует избавиться от отплодоносивших побегов двухлетнего возраста.

Вторым шагом нужно срезать все побеги с признаками заболеваний и вредителей. Найти такие побеги несложно: на стеблях будут заметны утолщения, в которых и прячутся личинки вредоносных насекомых.

Удалению подлежат слабые побеги. Плодоносит они не будут, зато будут отбирать питание у других, более сильных стеблей.

Удалять нужно все лишние побеги, загущающие крону. Если ваш малинник составлен стандартными рядами, достаточно оставить около 40 стеблей на квадратный метр площади. В случае сплошной посадки это количество уменьшается до 12 побегов на квадрат.

Обеспечиваем дальнейший уход:

Как бы аккуратно ни была выполнена обрезка, это всегда определенный стресс для культуры. Поэтому сразу после проведения процедуры стоит позаботиться о внесении питательных подкормок.

В качестве эффективного удобрения я предпочитаю вносить компост или перегной. Средства распределяю по принципу мульчирующего слоя.

Осенью стоит не забывать и о профилактических обработках от заболеваний и вредителей.

В рамках подготовки малинника к зиме я также пригибаю побеги к грунту, фиксируя их при помощи проволоки.

Придерживайтесь всех вышеперечисленных мер, и вы не разочаруетесь в качестве урожая сезон за сезоном.