В Канзасе пройдет референдум, который определит статус абортов на территории штата

В Канзасе пройдет референдум, который определит статус абортов, что в свою очередь может привести к ограничению или запрету абортов в штате.

Во вторник, 2 августа, избиратели Канзаса на местном референдуме определят должно ли законодательство штата защищать право женщин на аборт. Об этом сообщает Reuters с ссылкой на местные СМИ.

На избирательных участках жителей Канзаса спросят, хотят ли они оставить положение о защите права на аборт в законах штата, или исключить это положение.

Для принятия данной поправки достаточно простого большинства голосов избирателей.

Канзас является глубоко консервативным штатом, классически который всегда выступал за представителей Республиканской партии. В период президентских выбрав в США, половина жителей штата голосовала за Дональда Трампа. Соответственно, можно предположить, что решение по референдуму будет не в пользу права на аборт, сообщается в статье Reuters.

В соответствии с новыми поправками в законодательстве, власти штата смогут ограничить или полностью запретить проведение абортов на своей территории.

На данный момент в штате Канзас разрешены аборты до 22 недели беременности. Также существуют ряд ограничений для проведения абортов несовершеннолетним.

Проведения данного референдума стало возможным после отмены Верховным судом США положения о защите прав женщин на аборт, которое распространялось на всю территорию Америки. Отдавая тем самым права принимать решение о сохранении или запрете прав на аборт властям и избирателем каждого штата в отдельности.