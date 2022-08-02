Минобороны России сообщило об уничтожении 250 бойцов иностранного легиона ВСУ под Николаевом
Российское Минобороны заявило, что под Николаевом были уничтожены 250 иностранных наемников ВСУ.
В ходе брифинга Министерства обороны Российской Федерации рассказали о ходе спецоперации на территории Украины.
Из заявления следует, что высокоточным оружием были уничтожены 250 бойцов иностранного легиона Вооруженных сил Украины.
"Высокоточным оружием ВКС РФ нанесен удар по иностранному легиону в районе Николаева, уничтожено до 250 наемников", - передали в Минобороны.
Также сообщается о ликвидации 130 националистов в районе Артемовска.
Опубликовано: Николай Скира
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