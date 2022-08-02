Минобороны России сообщило об уничтожении 250 бойцов иностранного легиона ВСУ под Николаевом

Российское Минобороны заявило, что под Николаевом были уничтожены 250 иностранных наемников ВСУ.

В ходе брифинга Министерства обороны Российской Федерации рассказали о ходе спецоперации на территории Украины.

Из заявления следует, что высокоточным оружием были уничтожены 250 бойцов иностранного легиона Вооруженных сил Украины.

"Высокоточным оружием ВКС РФ нанесен удар по иностранному легиону в районе Николаева, уничтожено до 250 наемников", - передали в Минобороны.

Также сообщается о ликвидации 130 националистов в районе Артемовска.