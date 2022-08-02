Дачники рассказали, какие кусты необходимо обязательно удалить с участка
Некоторые садовые кустарники придется выкопать и уничтожить, даже если они еще не состарились.
Заболевшие:
Профилактические обработки сада дважды в год не дают 100 % гарантии того, что растение не заболеет или не будет массово атаковано вредителями. Многие заболевания возможно вылечить только на начальных этапах, а для этого необходимо вовремя заметить симптомы заболевания.
Если время уже упущено и болезнь перешла в более глубокую стадию, то питать надежду на излечение не стоит. Растение придется выкопать и сжечь. На начальном этапе можно излечить лишь грибковые заболевания.
Некоторые болезни и вовсе не поддаются лечению, но при этом являются очень заразными, и способны уничтожить все посадки. К неизлечимым заболеваниям относят вирусные инфекции и бактериальный рак.
При первых симптомах любого вирусного заболевания, кустарник выкорчевывают и уничтожают. Оставшиеся растения обрабатывают лечебными средствами, в целях профилактики.
Переставшие плодоносить:
Плодовые кустарники жизнеспособны в течение 15-60 лет. Но плодоносят они более короткий срок. Как только у растения исчерпается весь его потенциал, не поможет ни омолаживающая обрезка, ни внесение питательных веществ в почву.
Плодовые кусты не перестают плодоносить резко, с каждым годом их урожайность становится все ниже и ниже. Смысла в содержании таких растений не остается. Культура выкапывается, и на ее место высаживают молодые, сильные представители.
Рассмотрим на какой период заложено плодоношение у различных видов.
Малина, калина, облепиха — 12-15 лет.
Крыжовник — 15-17 лет.
Черная смородина — 10-12 лет;
Красная и белая смородина — 15-20 лет.
Данные сроки являются приблизительными и полностью зависят от ухода за садовыми кустами. Но они позволяют подготовиться к смене взрослых растений на молодые, не дожидаясь падения урожаев.
Не подошедшие к климату, почве, другим условиям:
Определенный вид плодовых кустарников или отдельный их вид может не прижиться на участке. Ему может не подходить климат, почва, условия содержания. Уход за такими растениями отнимает у садовода дополнительное время и силы. Кустарники чахнут, плохо плодоносят без видимых причин и могут регулярно болеть.
Такие культуры никогда не оправдают затраченных на них усилий, и именно поэтому, лучше избавиться от них и высадить другие разновидности садовых кустов.
Привлекающие вредителей:
Любое растение привлекает к себе вредителей. Некоторые виды могут привлекать определенных насекомых, другие многих. Жимолость, облепиха, крыжовник, калина, смородина и боярышник являются любимыми кустарниками для тли. Именно поэтому планируя размещение культур в саду, их лучше высаживать на расстоянии друг от друга.
Портящие дизайн сада:
Эта причина не настолько важна и актуальна, как вышеописанные. Но для многих садоводов внешний вид сада имеет большое значение. Именно поэтому кустарники, не гармонирующие с общей картиной участка и нарушающие целостный вид, удаляют полностью.
Опубликовано: Ангелина Крент
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