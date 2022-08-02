Хаматова рассказала о предательстве коллег из России

Известная отечественная актриса театра и кино Чулпан Хаматова заявила, что её предали многие коллеги на родине.

Мнения о Чулпан Хаматовой среди отечественных знаменитостей разные. Часть коллег по сцене и экрану поддерживают актрису, а часть записала в список предателей родного государства.

Хаматова пожаловалась, как ее предали на родине. Артистка дала большое интервью для Ютуб-канала "RusDelfi". Она утверждает, что отношение к ней резко поменялось после того, как она покинула страну и позволила себе высказаться против спецоперации РФ в Украине.

Граждане, которым я много помогала, иногда сильно в ущерб себе, и которые сейчас, пользуясь ситуацией, когда меня очень выгодно пнуть, с радостью делают это. Я это испытала на себе.

Отъезд Хаматовой вызвал бурю негодования, обсуждений. Психологи утверждают, что психика знаменитости пострадала, чем и объясняются изменения в ее поведения.

Специалисты убеждены, что отказ от звания народной артистки Хаматовой - это попытка защитить свою психику. Звезда своими действиями способствовала тому, что все её достижения в РФ были обесценены.

Позднее знаменитость утверждала, что хотела уехать из России ещё до спецоперации на тот случай, если все будет плохо. Она приобрела землю в Латвии с целью получения вида на жительство в этом государстве.

Коллеги актрисы и представители СМИ уверены, в случае если звезда пожелает вернуться домой, то взгляды на происходящее ей придётся пересмотреть.

В Латвии знаменитость начала новую жизнь. Хаматова работает в одном из рижских театров. За рубежом бывшая любимица россиян живёт в собственном доме под Ригой.