Огородники рассказали о причинах потрескавшихся кочанов капусты
Если вы выращиваете на своем огороде капусту, эта статья для вас. Разговор будет о причинах растрескивания капустных кочанов.
Причины растрескивания кочанов на грядке:
Лопается капуста в основном из-за неправильного полива, перепада температуры и других причин.
Не Систематическое получение влаги:
Если капусту не поливать в жару несколько дней, а после обильно полить, кочаны могут потрескаться. К этому же приводит дождь, идущий в течение нескольких дней или недель.
Резкие изменения температуры:
Ранние сорта, созревающие в июне, могут лопнуть от возвратных заморозков. Поздние сорта попадают под влияние ночных холодов, наступающих в конце августа. Низкая температура может сохраняться и в дневные часы.
Капуста замедляет свой рост. Резко наступившее тепло заставит нижние листья развиваться, когда верхние остановили свой рост. В результате вилок трескается.
Запоздалая уборка:
Перезревшие вилки, остающиеся долгое время на грядке, могут треснуть. Особенно это относится к ранней капусте, кочан которой уже сформировался, а корни продолжают развиваться и всасывать воду.
Заболевания:
Капуста может лопнуть по причине некоторых болезней. Это чаще случается при выращивании на юге или жарким летом.
Как я поступаю, чтобы избежать растрескивания вилков:
Регулярно поливаю посадки. В дождливую погоду полив прекращаю.
Для избежания слишком сильного увлажнения в период затяжных дождей организую водоотведение путем копки канавок по уклону грядки.
Сорта капусты, не склонные к растрескиванию, на мой взгляд не такие вкусные. Но тем, кого устраивает такой вкус, можно посоветовать сажать именно их.
Грядки с этим овощем мульчирую, что защищает от пересыхания, бережет корневую систему от перепадов температуры.
Убираю вилки своевременно с учетом сортовых особенностей.
Вношу дополнительное питание по норме, исключая азотные подкормки, начиная с июля. Оставляю только калийно-фосфорные.
Хранение овощей с трещинами:
Если капуста лопнула, хранить ее нельзя, так как она быстро сгниет. Я такие вилки сразу пускаю на еду. Выращенный своими руками овощ очень вкусный и съедается стремительно в виде разнообразных блюд.
Избежать того, что капуста лопается, вполне возможно. Поможет регулярный правильный уход за этим овощем и знание особенностей сорта, который выращивается.
Опубликовано: Ангелина Крент
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