Огородники рассказали о причинах потрескавшихся кочанов капусты

Если вы выращиваете на своем огороде капусту, эта статья для вас. Разговор будет о причинах растрескивания капустных кочанов.

Причины растрескивания кочанов на грядке:

Лопается капуста в основном из-за неправильного полива, перепада температуры и других причин.

Не Систематическое получение влаги:

Если капусту не поливать в жару несколько дней, а после обильно полить, кочаны могут потрескаться. К этому же приводит дождь, идущий в течение нескольких дней или недель.

Резкие изменения температуры:

Ранние сорта, созревающие в июне, могут лопнуть от возвратных заморозков. Поздние сорта попадают под влияние ночных холодов, наступающих в конце августа. Низкая температура может сохраняться и в дневные часы.

Капуста замедляет свой рост. Резко наступившее тепло заставит нижние листья развиваться, когда верхние остановили свой рост. В результате вилок трескается.

Запоздалая уборка:

Перезревшие вилки, остающиеся долгое время на грядке, могут треснуть. Особенно это относится к ранней капусте, кочан которой уже сформировался, а корни продолжают развиваться и всасывать воду.

Заболевания:

Капуста может лопнуть по причине некоторых болезней. Это чаще случается при выращивании на юге или жарким летом.

Как я поступаю, чтобы избежать растрескивания вилков:

Регулярно поливаю посадки. В дождливую погоду полив прекращаю.

Для избежания слишком сильного увлажнения в период затяжных дождей организую водоотведение путем копки канавок по уклону грядки.

Сорта капусты, не склонные к растрескиванию, на мой взгляд не такие вкусные. Но тем, кого устраивает такой вкус, можно посоветовать сажать именно их.

Грядки с этим овощем мульчирую, что защищает от пересыхания, бережет корневую систему от перепадов температуры.

Убираю вилки своевременно с учетом сортовых особенностей.

Вношу дополнительное питание по норме, исключая азотные подкормки, начиная с июля. Оставляю только калийно-фосфорные.

Хранение овощей с трещинами:

Если капуста лопнула, хранить ее нельзя, так как она быстро сгниет. Я такие вилки сразу пускаю на еду. Выращенный своими руками овощ очень вкусный и съедается стремительно в виде разнообразных блюд.

Избежать того, что капуста лопается, вполне возможно. Поможет регулярный правильный уход за этим овощем и знание особенностей сорта, который выращивается.