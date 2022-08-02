Дачники рассказали, как продлить плодоношение клубники

Клубника – любимая летняя ягода многих дачников. Но период ее плодоношения длится не так долго, всего около 2-3 недель.

Что нужно знать о почве:

Главное, когда выбираете место для посадки клубники, учитывайте, что это место должно быть хорошо освещено, клубники надо много света. Также обращайте внимание еще и на то, что клубнику нельзя сажать вблизи грунтовых вод. Почва должна быть достаточно плодородная.

Если вы запланировали посадку клубники на то место, где у вас раньше росли помидоры или картофель, то лучше выбросите эту идею из головы. Дело все в том, что грунт после этих растений очень истощен и может стать переносчиком различных вредителей и болезней. На пользу клубнике это точно не пойдет.

Желательно воспользоваться такими удобрениями, как суперфосфат, калий и перегной. Их надо внести в грунт недели за 2 перед тем, как будете высаживать молодые кустики клубники.

Не сажайте клубнику слишком близко:

Не все предают особое значение тому, что у кустов клубники должно быть выдержано определённое расстояние. Хорошо, если между кустиками вы сделаете расстояние не менее 15 см, а между рядами около 40 см. Не надо рыть слишком глубокую лунку.

Перед тем, как посадить растение в грунт, я рекомендую его окунать в раствор медного купороса, так вы защитите клубнику от разных болезней и вредителей.

Обязательно мульчируйте:

Мульчирование – очень полезная процедура для многих садовых культур. И клубника – не исключение. Мульча помогает создать нужный микроклимат в почве, предотвратить рост сорняков, задерживает влагу и неплохо снабжает кислородом.

В качестве мульчи для клубники можно использовать хвойные иголки, сухую траву, перепревший навоз и компост.

Обновление кустов:

Кусты клубники надо периодически обновлять. Дело все в том, что кусты клубники хорошо плодоносят около 5 лет. Затем урожай становится незначительным, а значит надо кустики рассаживать.

Необходимо усики от старого куста обрезать и немного углубить в новую лунку. Так у вас получится новый куст клубники, которая принесет гораздо больше ягод на следующий год, нежели старый кут.

Защищаем от вредителей:

Обязательное условие правильного роста растения — это умение защитить его от вредителей. Земляничный клещ или долгоносик – частые неприятности с садовой клубникой. Они могут поражать растение, что впоследствии приведет к его гибели.

Есть отличное решение для этой проблемы. Просто обрабатывайте клубнику готовыми препаратами “Искра” или “Фитоверм”.