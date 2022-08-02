Власти Ирана: У нас есть возможность произвести атомную бомбу

Глава государственной организации по ядерной энергии Ирана Мохаммад Эслами, слова которого цитирует официальное иранское агентство Fars заявил что у его страны есть технические возможности для производства атомной бомбы.

Эслами также добавил, что Иран не собирается этого делать

"Эслами повторил комментарий, сделанный в июле Камалем Харрази, советником верховного лидера Исламской Республики Иран Али Хаменеи", — напоминает Reuters.

Высказывания Харрази в то время сводились к предположению, что Иран может быть заинтересован в разработке ядерного оружия, что долгое время отрицалось в Тегеране.

В настоящее время Иран обогащает уран до 60% делящегося материала, используемого в качестве ядерного топлива в ядерных реакторах и в конструкции атомных бомб. Это значительно выше 3,67% в соответствии с Тегеранским ядерным соглашением 2015 г.

Тогдашний договор вводил ограничения на ядерную деятельность Ирана в обмен на отмену международных санкций, ранее наложенных на Тегеран. В 2018 году США вышли из соглашения. Иранские власти отреагировали на этот шаг, нарушив ядерные ограничения, наложенные договором.

Во вторник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель объявил, что представил Ирану новое предложение по ядерной сделке, чтобы быстро завершить переговоры по этому вопросу. Ответ Тегерана пока неизвестен.