Китай повысил уровень боеготовности из-за визита Пелоси на Тайвань

Нарастает напряженность из-за визита председателя Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайбэй. СМИ — местные и иностранные — сообщают, что Пелоси должна прибыть на Тайвань во вторник вечером.

Тайваньские военные повысили уровень боеготовности, а Китай отправил самолеты вплотную к середине Тайваньского пролива. В нескольких километрах от тайваньского острова Цзиньмэнь Пекин также разместил легкие плавающие танки, сообщают СМИ.

Как сообщает в Twitter корреспондент Deutsche Welle по Восточной Азии Уильям Янг, самолет с делегацией из США приземлится в Тайбэе после 22:00 по местному времени.

Ожидается, что Пелоси встретится с президентом Цай Инвэнь в среду, 3 августа. Встреча состоится в здании Законодательного Хуана, аналога парламента.

Центральное информационное агентство Тайваня (CNA) сообщило, что во время визита американской делегации тайваньские военные повысили уровень боевой готовности с утра вторника до полудня четверга. Министерство обороны Тайваня заявило, что оно полностью осведомлено о военных операциях вблизи Тайваня и мобилизует адекватные силы в ответ на "вражеские угрозы" по мере роста напряженности в отношениях с Китаем.

Агентство Reuters сообщило, что во вторник утром самолеты Народно-освободительной армии Китая приближались к середине Тайваньского пролива. Источник агентства назвал происходящее "крайне провокационным". Тайваньские самолеты находятся в режиме ожидания. Китайская сторона также активизировала учения с боевыми стрельбами и направила военно-морской флот в район тайваньского острова Ланьюй.

Имеются также сведения о дислокации легких плавающих танков тип 63А на пляжах города Сямэнь, всего в нескольких километрах от тайваньского острова Цзиньмэнь. В спокойных водах они могли бы дойти до Тайваня.

"Китайская армия не будет "сидеть сложа руки", если президент Палаты представителей США Нэнси Пелоси , считающаяся третьим лицом в стране, посетит Тайвань", - предупредил в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Китай предупреждает, что визит на Тайвань Пелоси, считающейся третьим лицом в США, станет серьезной провокацией. Министерство иностранных дел Китая заявило, что не позволит Тайваню "отделиться" и стать независимым.

В то же время тайваньское издание United Daily News сообщило, что Пекин внезапно прекратил импорт продуктов питания более чем 100 тайваньских производителей.