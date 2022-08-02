В США истек срок годности 20 млн доз вакцины от обезьяньей оспы

Менее десяти лет назад в Соединенных Штатах хранилось около 20 миллионов доз новой вакцины против оспы Jynneos, которая также эффективна против оспы обезьян, в морозильных камерах национального запаса.

Такое количество препарата могло бы замедлить распространение обезьяньей оспы в стране. Но к моменту первых заражений только 2400 доз были пригодны для использования. У остальных истек срок годности.

Сейчас многим американцам из групп повышенного риска не хватает вакцин. И в ближайшие месяцы улучшения ситуации не предвидится.

В некоторых случаях федеральные чиновники не пополняли запас по мере истечения срока годности препарата. Вместо этого финансировалась разработка вакцины с увеличенным сроком хранения.

Соединенные Штаты в настоящее время не могут закупить достаточно доз, чтобы быстро начать широкомасштабную кампанию вакцинации для лиц, подвергающихся наибольшему риску.

Одна из причин сокращения запасов Jynneos в США заключается в том, что федеральные чиновники, контролирующие их, не рассматривали обезьянью оспу как большую проблему.

Теперь оспа обезьян стала серьезной угрозой для общественного здравоохранения. По состоянию на конец июля в США было зарегистрировано более 5000 случаев заболевания, а в Нью-Йорке — около 1300 случаев.

Ограниченный запас доступных Jynneos показывает, что необходим новый подход к подготовке к биологическим угрозам и пандемиям.