Bank of America заявляет, что газовый кризис в Европе превратился из «плохого» в «ужасный»
По данным Bank of America, европейский газовый кризис становится еще хуже даже по сравнению с предыдущим сценарием.
В июле российский государственный энергетический гигант «Газпром» сократил поставки по газопроводу «Северный поток» на 20% всего через неделю после того, как подача энергоносителя была полностью прервана 10-дневный период обслуживания.
40% потребления газа в Европе приходится на поставки из России. Это побудило такие страны, как Германия и Франция, найти способы планировать нормирование поставок газа для создания запасов в преддверии холодных месяцев.
Некоторые города Германии выключают прожекторы на исторических памятниках и зданиях для экономии энергии.
В Bank of America отмечают, что при пропускной способности газопровода «Северный поток-1» на 20% мощности накопления запасов в зимнее время может оказаться недостаточно.
Напряженность в отношениях между Россией и Европой повлияла на более широкий энергетический рынок: цены на фьючерсы на природный газ приблизились к отметке в 200 евро за мегаватт-час.
Голландские фьючерсы на природный газ TTF выросли почти на 200% в этом году по сравнению с удвоением цен в Великобритании и США за то же время.
При этом в банке подчеркивают, что газовый рычаг России ослабевает, поэтому страна может решить использовать его до полной потери.
Опубликовано: Светлана Репина
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