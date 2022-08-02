Огородники рассказали, из-за чего у огурцов вянут листья
Такое явление хоть и встречается довольно часто, но даже опытных дачников вгоняет в панику.
Слишком жаркое содержание и недостаток влаги в почве:
В такой ситуации растение начинает увядать с верхушки. В период засухи плоды могут приобретать горький привкус. Своевременный регулярный полив и мульчирование спасут положение.
Высокая влажность в теплице:
Увядание листьев может быть заметно как в верхней, так и в средней части растения. Обеспечьте качественное проветривание, особенно в течение дня, и вы забудете о данной проблеме.
Наличие заболеваний, в первую очередь, затрагивающих корневую систему и стебель:
Увядание при этом начинается снизу.
Если это корневая или прикорневая гниль, поможет использование биологических препаратов. Опустите растение к земле до здоровой его части и прикопайте. В почву вносите препараты содержащие сенную палочку (например, Бактоген, Бактофит, Алирин) или триходерму.
Это поможет избавиться от инфекции и продолжить рост вновь укоренившемуся растению. Больную часть срежьте и уберите из теплицы, как только убедитесь, что началось активное образование молодых корней.
В случае сосудистых заболеваний лучшим решением станет полное удаление больного растения. Почву во всей теплице обязательно проливайте биологическими фунгицидами, упомянутыми выше.
Опубликовано: Ангелина Крент
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