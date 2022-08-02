The Washington Post сообщает, что система донорства органов полностью устарела

По информации The Washington Post, система донорства почек, печени и сердца безнадежно больным пациентам основана на устаревшей технологии, которая выходила из строя в течение нескольких часов и никогда не проверялась федеральными чиновниками.

Аналитики отмечают, что механика трансплантации должна быть полностью пересмотрена, начиная от сбоев и ошибок в программировании до чрезмерной зависимости от ручного ввода данных.

Фактическив США существует монополия в системе трансплантации, поскольку некоммерческое агентство United Network for Organ Sharing удерживает в течение 36 лет.

Цифровая служба США Белого дома рекомендовала правительству разрушить эту монополию еще 18 месяцев назад.

UNOS находится под контролем Управления ресурсов и услуг здравоохранения (HRSA), но у этого агентства мало полномочий для регулирования трансплантационной деятельности.

Все попытки реформирования системы трансплантации были отклонены UNOS. Тем не менее, HRSA продолжает ежегодно выплачивать UNOS около 6,5 млн долларов на покрытие своих ежегодных операционных расходов в размере около 64 млн долларов, большая часть которых приходится на оплату услуг пациентов.

UNOS считает миллионы строк своего кода коммерческой тайной и заявила, что правительству придется выкупить его сразу за 55 миллионов долларов, если оно когда-либо передаст контракт кому-то другому.

Врачи-трансплантологи уже много лет жалуются на устаревшие аспекты технологии обмена данными и невозможность максимально быстрой доставки органов в нужное место.