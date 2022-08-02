Дачники рассказали, из-за чего желтеют и опадают листья вишни
Преждевременное опадание листьев вишни может сигнализировать о наличии опасного грибкового заболевания - коккомикоза.
К концу лета больные листья скручиваются и опадают. Подобные симптомы нельзя оставлять без должного внимания. Деревья, зараженные коккомикозом, не успевают подготовиться к предстоящей зиме, становятся слабыми и уязвимыми к морозам, постепенно теряются вкусовые качества ягод и вовсе снижается урожайность.
Заболевание активно развивается во второй половине лета, с момента начала созревания вишни, поражая листовой аппарат. Помочь дереву можно лишь используя химические препараты: Скор, Раёк, Топаз, Хорус.
Сразу после сбора урожая проведите опрыскивание одним из этих фунгицидов. Процедуру можно совместить с обработкой от тли, используя инсектициды Децис, Актара или Каратэ. В этот период деревья остро нуждаются в дополнительном питании. Проведите внекорневую подкормку растворимыми удобрениями с пониженным содержанием азота (не более 3%).
Опавшие листья убирайте глубоко в компост или сжигайте:
Ни в коем случае не оставляйте опад на зиму, поскольку ранней весной споры начнут мгновенно рассеиваться по вашему саду, снова заражая деревья.
Опубликовано: Ангелина Крент
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Флот Китая вывел два авианосца в море перед высадкой пелоси на Тайвань
Китай жестко ответил на визит Нэнси Пелоси на Тайвань
Полковник США Макгрегор обвинил Пентагон в афере с выделенными Украине деньгами
США ввели новые антироссийские санкции против 13 физических и более 30 юридических лиц
Чубайс срочно госпитализирован в Европе с синдромом Гийена-Барре