Дачники рассказали, как повысить плодородие почвы на участке

Многолетние культуры важно сохранить на протяжении зимнего сезона. С этой целью часто укрывают посадки слоем мульчи.

Применение опавшей листвы:

В осенний период при активном листопаде стоит за мульчирующим материалом отправиться в лес с плотным мешком из натурального дышащего полотна и граблями. Синтетические емкости использовать не рекомендуется, так как они не пропускают воздух, что вызывает прение органики.

Опавшую кленовую, дубовую, березовую, липовую листву собирают на возвышенных открытых местах, сухих полянах. После переноса на участок рассыпают ее для просушивания под солнцем. Если есть опасность дождя, предусматривают навес. Использование листьев предполагает несколько направлений.

Подготовка растений к зиме:

Это превосходное укрытие для зимующих многолетников. Сухая листва укладывается рыхлыми слоями, что обеспечивает хорошее сохранение тела. Считается, что это более надежный укрывной материал, чем опилки, стружка, солома.

Поздней осенью рассыпают листья толстым слоем на поверхность гряды, разравнивают при помощи грабель. Сверху накидывают и укрепляют рубероид, полиэтиленовую пленку или сложенную в несколько слоев мешковину.

Если защиты требуют ягодные или декоративные кустарники, то после обрезки стебли аккуратно пригибают и пришпиливают к земле. Сверху полностью укрывают их листвой. Для предотвращения вымерзания поверхностных корней мульчу укладывают и под ветки непосредственно на почву.

Ранней весной после таяния снежного покрова рекомендуется снять листья с веток и уложить на землю. Такой слой послужит препятствием для развития сорняков, а также при перепревании насыщает грунт полезными соединениями.

Опытные огородники считают, что лесные лиственные растения не могут служить источником инфекций для культурных видов, поэтому не стоит опасаться использования этого материала.

Некоторые листья, например осины, дуба, клена, подавляют развитие патогенных микроорганизмов и отпугивают вредоносных насекомых, благодаря присутствию в составе большого количества дубильных веществ.

Повышение плодородия почвы:

Собранные в лесу опавшие листья служат превосходной базой для приготовления органического удобрения.

Наполняют осенью собранным материалом компостную яму. Если это приспособление на участке отсутствует, то складывают листву в кучу, выбрав удобное место. Поливают органику раствором из минеральных удобрений (берут полный комплекс) или навозной жижей.

Смесь перелопачивают. К весне уже органика перепревает, насыщаясь важными для растений микроэлементами. Такой рыхлый перегной распределяют по участку перед перекопкой.

Мульчирование посадок:

Ценится просушенная листва, как качественный мульчирующий материал. Его укладывают в мешки и оставляют в сарае до весны.

При необходимости укрывают слоем листьев луковые или чесночные грядки. Используют для мульчирования томатов, ягодных кустарников, роз, клематисов.

Применение мха, хвои:

Заготавливать в лесу можно не только листву. Пригодится на дачном участке хвоя. Ее добавляют при перекопке в тяжелый суглинистый грунт с целью улучшения структуры и повышения плодородия.

Используют хвойные сухие иголки в качестве укрывного материала для зимующих многолетних культур. Поможет слой мульчи из хвои замедлить появление сорной травы.

Если есть возможность, то на болотистых участках заготавливают мох. Его хорошо просушивают и измельчают. Этот материал отпугивает вредоносных насекомых, снижает кислотность грунта, великолепно впитывает и удерживает влагу, поэтому применяется для мульчирования.

Кроме того, рыхлая дышащая структура мха позволяет ему хорошо защищать корни и насаждения от переохлаждения.