Огородники рассказали, какой горох можно посеять в августе
Горох – ценная бобовая культура, которая выращивается практически на всей территории России.
На своем опыте я пробовал несколько сортов и выбрал такие:
с ранними сроками созревания;
высокой устойчивостью к погодным колебаниям;
с хорошим иммунитетом.
Расскажу о них более подробно.
Сладкий изумруд:
Принадлежит к средне ранним, я собирал вкусные сладкие плоды уже спустя 60 дней после посева. Изумрудный стебель с небольшим количеством листьев достигает в высоту до 65 см.
В период цветения растение покрывают белоснежнее цветы среднего размера.
Во время плодоношения появляются длинные и широкие бобы, которые слабо изогнуты и заострены на верхушке. Стенки толстые и мясистые, насыщенного изумрудного цвета. Семена крупные, очень сладкие и сочные.
Мне сорт понравился за то, что при соблюдении всех правил агротехники с одного куста мне удавалось снять до 1,2 кг урожая. Использую Сладкий изумруд в свежем виде для приготовления салатов и для консервации.
Вега:
Принадлежит к лущильным сортам. Такие семена я засушиваю и использую для приготовления супов зимой.
Стебель темно-зеленого цвета с небольшим количеством листьев. В длину достигает до 75 см.
В период цветения покрывается средними бутонов.
Бобы темного оттенка вырастают до 10 см, из стенки толстые с небольшим восковым налетом. В каждом находится по 7 крупных, сочных, слегка морщинистых горошин.
Отличительная черта сорта — дружное созревание.
Кроме того, Вега устойчив к аскохитозу и полеганию.
Сахарная глазурь:
Дает высокий урожай уже спустя 80 дней после посева.
Стебель бледно-зеленого цвета вырастает до 65 см. Покрыт небольшим количеством листьев.
Бобы слегка изогнуты, в длину достигают 8-10 см. Семена среднего размера, сладкие и сочные.
Я использую такой горошек в пищу в свежем виде, применяю для консервации. Причем на ранних стадиях созревания, можно кушать и сам боб — он очень сладкий и нежный.
Чтобы успеть получить высокий урожай с этой культуры, я придерживаюсь таких правил агротехники:
Перед посевом семена тщательно обеззараживаю и проращиваю.
На этапе посева в почву устанавливаю опору.
Как только появились первые ростки, осуществляю регулярный полив, но избегаю застоя влаги у корней.
Грунт рыхлю 1 раз в 3 дня.
Избавляюсь от сорняков.
На стадии бутонизации подкармливаю посадку стаканом золы.
Урожай собираю на стадии молочной зрелости. Так он остается нежным и очень вкусным, не перезревает.
Итак, в августе можно посеять горох. Главное — правильно выбрать сорт, чтобы плоды полностью созрели до наступления холодов. И придерживаться правил агротехники.
Опубликовано: Ангелина Крент
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