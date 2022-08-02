Огородники рассказали, какой горох можно посеять в августе

Горох – ценная бобовая культура, которая выращивается практически на всей территории России.

На своем опыте я пробовал несколько сортов и выбрал такие:

с ранними сроками созревания;

высокой устойчивостью к погодным колебаниям;

с хорошим иммунитетом.

Расскажу о них более подробно.

Сладкий изумруд:

Принадлежит к средне ранним, я собирал вкусные сладкие плоды уже спустя 60 дней после посева. Изумрудный стебель с небольшим количеством листьев достигает в высоту до 65 см.

В период цветения растение покрывают белоснежнее цветы среднего размера.

Во время плодоношения появляются длинные и широкие бобы, которые слабо изогнуты и заострены на верхушке. Стенки толстые и мясистые, насыщенного изумрудного цвета. Семена крупные, очень сладкие и сочные.

Мне сорт понравился за то, что при соблюдении всех правил агротехники с одного куста мне удавалось снять до 1,2 кг урожая. Использую Сладкий изумруд в свежем виде для приготовления салатов и для консервации.

Вега:

Принадлежит к лущильным сортам. Такие семена я засушиваю и использую для приготовления супов зимой.

Стебель темно-зеленого цвета с небольшим количеством листьев. В длину достигает до 75 см.

В период цветения покрывается средними бутонов.

Бобы темного оттенка вырастают до 10 см, из стенки толстые с небольшим восковым налетом. В каждом находится по 7 крупных, сочных, слегка морщинистых горошин.

Отличительная черта сорта — дружное созревание.

Кроме того, Вега устойчив к аскохитозу и полеганию.

Сахарная глазурь:

Дает высокий урожай уже спустя 80 дней после посева.

Стебель бледно-зеленого цвета вырастает до 65 см. Покрыт небольшим количеством листьев.

Бобы слегка изогнуты, в длину достигают 8-10 см. Семена среднего размера, сладкие и сочные.

Я использую такой горошек в пищу в свежем виде, применяю для консервации. Причем на ранних стадиях созревания, можно кушать и сам боб — он очень сладкий и нежный.

Чтобы успеть получить высокий урожай с этой культуры, я придерживаюсь таких правил агротехники:

Перед посевом семена тщательно обеззараживаю и проращиваю.

На этапе посева в почву устанавливаю опору.

Как только появились первые ростки, осуществляю регулярный полив, но избегаю застоя влаги у корней.

Грунт рыхлю 1 раз в 3 дня.

Избавляюсь от сорняков.

На стадии бутонизации подкармливаю посадку стаканом золы.

Урожай собираю на стадии молочной зрелости. Так он остается нежным и очень вкусным, не перезревает.

Итак, в августе можно посеять горох. Главное — правильно выбрать сорт, чтобы плоды полностью созрели до наступления холодов. И придерживаться правил агротехники.