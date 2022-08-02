Дачники рассказали, как размножать и ухаживать за цветами рябчиками
Эти скромные растения из первоцветов могут быть разных расцветок. На моем участке растут белые, самые простые.
Лучшее время для посадки:
Сажать это луковичное растение следует осенью. Посаженная весной культура не сможет хорошо укорениться и погибнет.
Осенняя посадка рекомендована за месяц до наступления сильных заморозков. Делать раньше это не стоит, чтобы луковицы не пошли в рост.
Каким правилам я соблюдаю при посадке рябчиков:
Выбираю место с хорошим освещением без застоя воды и без сквозняков.
Почву эти цветы предпочитают легкую и плодородную.
При перекопке вношу в грунт компост или перегной, а также песок для разрыхления.
Выбираю для посадки тугие луковицы без дефектов и проявлений болезни.
Луковки дезинфицирую в марганцовке.
Наметив посадочные ямки, размещаю в них луковки по несколько штук в одну ямку.
Поливаю и мульчирую посадки.
Уход за рябчиками:
Ухаживать за цветами несложно. Достаточно поливать их и подкармливать.
Полив достаточно интенсивный требуется в начале вегетации. После увлажнения почву рыхлю и мульчирую.
Для подкормки использую весной нитрофоску, а после цветения калийно-фосфорные удобрения.
Пересадка:
Пересадка этим цветам требуется один раз в несколько лет. Потеря привлекательности при цветении становится мне сигналом для пересадки. Действую так же, как при посадке луковиц.
Вырастить рябчик можно, посадив семена, луковицы или детки:
Размножение семенами самое сложное и требует много времени. Цветение наступает через несколько лет.
Разделив луковицы руками, срезы припорашиваю углем. Высаживаю половинки в августе.
Детки, появившиеся из луковицы, сажают так же, как луковицы. В первые несколько лет они не цветут.
Сложности при выращивании:
Обычно при выращивании рябчиков проблем не возникает.
Однако при несоблюдении правил могут быть такие затруднения:
Детки не зацветают, так как им необходимо набрать массу. За ними следует организовать особый уход.
При неверном сроке посадки луковицы прорастут раньше времени и замерзнут при наступлении зимы.
При выращивании рябчиков в песчаной почве на зиму необходимо мульчировать клумбу толстым слоем.
При грамотном выращивании и уходе за рябчиками вы станете обладателем нежных цветущих растений с опущенными головками, напоминающих маленькую пальму.
Опубликовано: Ангелина Крент
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