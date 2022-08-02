Дачники рассказали, как размножать и ухаживать за цветами рябчиками

Эти скромные растения из первоцветов могут быть разных расцветок. На моем участке растут белые, самые простые.

Лучшее время для посадки:

Сажать это луковичное растение следует осенью. Посаженная весной культура не сможет хорошо укорениться и погибнет.

Осенняя посадка рекомендована за месяц до наступления сильных заморозков. Делать раньше это не стоит, чтобы луковицы не пошли в рост.

Каким правилам я соблюдаю при посадке рябчиков:

Выбираю место с хорошим освещением без застоя воды и без сквозняков.

Почву эти цветы предпочитают легкую и плодородную.

При перекопке вношу в грунт компост или перегной, а также песок для разрыхления.

Выбираю для посадки тугие луковицы без дефектов и проявлений болезни.

Луковки дезинфицирую в марганцовке.

Наметив посадочные ямки, размещаю в них луковки по несколько штук в одну ямку.

Поливаю и мульчирую посадки.

Уход за рябчиками:

Ухаживать за цветами несложно. Достаточно поливать их и подкармливать.

Полив достаточно интенсивный требуется в начале вегетации. После увлажнения почву рыхлю и мульчирую.

Для подкормки использую весной нитрофоску, а после цветения калийно-фосфорные удобрения.

Пересадка:

Пересадка этим цветам требуется один раз в несколько лет. Потеря привлекательности при цветении становится мне сигналом для пересадки. Действую так же, как при посадке луковиц.

Вырастить рябчик можно, посадив семена, луковицы или детки:

Размножение семенами самое сложное и требует много времени. Цветение наступает через несколько лет.

Разделив луковицы руками, срезы припорашиваю углем. Высаживаю половинки в августе.

Детки, появившиеся из луковицы, сажают так же, как луковицы. В первые несколько лет они не цветут.

Сложности при выращивании:

Обычно при выращивании рябчиков проблем не возникает.

Однако при несоблюдении правил могут быть такие затруднения:

Детки не зацветают, так как им необходимо набрать массу. За ними следует организовать особый уход.

При неверном сроке посадки луковицы прорастут раньше времени и замерзнут при наступлении зимы.

При выращивании рябчиков в песчаной почве на зиму необходимо мульчировать клумбу толстым слоем.

При грамотном выращивании и уходе за рябчиками вы станете обладателем нежных цветущих растений с опущенными головками, напоминающих маленькую пальму.