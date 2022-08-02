Исследование Йельского университета показало, что Россия страдает от сокращения поставок газа не меньше, чем Европа

Согласно анализу Йельского университета, Россия испытывает серьезную нагрузку в связи с сокращением поставок газа в Европу.

В анализе сказано, что важность экспорта товаров в Россию намного превышает значимость экспорта поставок товаров в остальной мир.

Авторы из Йельского университета утверждают, что именно российская экономика пострадает больше всего в долгосрочной перспективе из-за изменения цепочек поставок природного газа.

Это связано с тем, что Евросоюз уже согласился прекратить почти весь импорт нефти из России к концу этого года и заявил, что с середины августа сократит импорт угля. Европейские страны, включая Германию и Италию, также работают над тем, чтобы отказаться от российского газа.

Доходы от экспорта в России в основном формируются за счет сырьевых товаров. Эти экспортные доходы в большинстве лет составляют более половины всего государственного бюджета страны.

Чтобы смягчить последствия снижения продаж энергоносителей в Европу, Россия продает российские энергоносители на другие рынки, например в Азию, но со скидкой.

Азиатские страны и раньше не стеснялись эксплуатировать государства, находящиеся под санкциями. Например, Китай, заключал нефтяные сделки с огромными скидками с Ираном и Венесуэлой.

Таким образом, стратегическое положение России как экспортера сырьевых товаров значительно ухудшилось.