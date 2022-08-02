Дачники рассказали о лучших соседях для винограда

Одним из факторов, влияющих на развитие виноградной лозы и плодов, является соседство с другими растениями.

Хорошие соседи для винограда:

Отличными соседями считаются растения, которые не вступают в конфликт с лозой:

Садовые цветы:

Цветник из однолетних растений не создаст никаких проблем для виноградной лозы.

Астра, флоксы, гипсофила и другие цветы имеют поверхностную корневую систему и не составят конкуренции глубоким виноградным корням.

Из многолетних хорошо подходят кислица обыкновенная, которую называют еще «заячьей капустой» и примула.

Ягоды:

Хорошо сочетаются клубника и земляника, но их лучше высаживать под молодым виноградом, пока он не затеняет свет.

Клубнику лучше сажать под молодым виноградом

Розарий:

Роза считается идеальным соседом.

Она имеет похожие агротехнику и уход.

Совместно их удобно укрывать на зиму.

Кроме того, роза — хороший индикатор общих заболеваний. Признаки болезни у нее появляются раньше, что дает возможность предотвратить заболевание у винограда.

Сидераты:

Рядом с многолетними лозами хорошо высаживать сидераты — рожь, овес, рапс, вику, клевер, бобовые.

Они снабжают верхнюю часть корневой системы винограда питательными веществами, поскольку при переработке преобразуются в гумус.

Однако, их следует скашивать своевременно, чтобы они не забирали влагу.

Разные сорта винограда:

Разные сорта винограда прекрасно уживаются друг с другом.

Они не только не мешают друг другу, но и при перекрестном опылении усиливают урожайность.

Важно! Не следует высаживать рядом высокорослые и низкорослые сорта.

Неподходящие культуры:

К ним относятся растения, которые в соседстве с виноградом наносят вред себе или ему.

Огурцы, капуста, морковь и пасленовые: картофель, томат, перец, баклажан — винограду не наносят ущерб, но сами нормально развиваться не будут.

Кусты смородины и крыжовника, напротив, будут обкрадывать виноград, забирая у него большую часть питательных веществ.

Кукуруза и подсолнечник имеют глубокую корневую систему и будут обкрадывать корни растения.

Ярые враги винограда — полевые травы: календула, тысячелистник, пижма, зверобой, гвоздика, васильки, вьюнок, горькая полынь. Они способны погубить даже взрослое растения

Сорные травы наносят не меньший вред. Крапива, одуванчик, пырей и другие быстро разрастаются и заплетают корни винограда. Их следует удалять полностью при первом появлении.

Кукурузу не следует высаживать рядом с виноградом

Благоприятных соседей для винограда достаточно много. Если высаживать нужные культуры или цветы, сад будет прекрасно выглядеть, а виноград — успешно расти и плодоносить.