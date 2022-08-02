Дачники рассказали о лучших соседях для винограда
Одним из факторов, влияющих на развитие виноградной лозы и плодов, является соседство с другими растениями.
Хорошие соседи для винограда:
Отличными соседями считаются растения, которые не вступают в конфликт с лозой:
Садовые цветы:
Цветник из однолетних растений не создаст никаких проблем для виноградной лозы.
Астра, флоксы, гипсофила и другие цветы имеют поверхностную корневую систему и не составят конкуренции глубоким виноградным корням.
Из многолетних хорошо подходят кислица обыкновенная, которую называют еще «заячьей капустой» и примула.
Ягоды:
Хорошо сочетаются клубника и земляника, но их лучше высаживать под молодым виноградом, пока он не затеняет свет.
Клубнику лучше сажать под молодым виноградом
Розарий:
Роза считается идеальным соседом.
Она имеет похожие агротехнику и уход.
Совместно их удобно укрывать на зиму.
Кроме того, роза — хороший индикатор общих заболеваний. Признаки болезни у нее появляются раньше, что дает возможность предотвратить заболевание у винограда.
Сидераты:
Рядом с многолетними лозами хорошо высаживать сидераты — рожь, овес, рапс, вику, клевер, бобовые.
Они снабжают верхнюю часть корневой системы винограда питательными веществами, поскольку при переработке преобразуются в гумус.
Однако, их следует скашивать своевременно, чтобы они не забирали влагу.
Разные сорта винограда:
Разные сорта винограда прекрасно уживаются друг с другом.
Они не только не мешают друг другу, но и при перекрестном опылении усиливают урожайность.
Важно! Не следует высаживать рядом высокорослые и низкорослые сорта.
Неподходящие культуры:
К ним относятся растения, которые в соседстве с виноградом наносят вред себе или ему.
Огурцы, капуста, морковь и пасленовые: картофель, томат, перец, баклажан — винограду не наносят ущерб, но сами нормально развиваться не будут.
Кусты смородины и крыжовника, напротив, будут обкрадывать виноград, забирая у него большую часть питательных веществ.
Кукуруза и подсолнечник имеют глубокую корневую систему и будут обкрадывать корни растения.
Ярые враги винограда — полевые травы: календула, тысячелистник, пижма, зверобой, гвоздика, васильки, вьюнок, горькая полынь. Они способны погубить даже взрослое растения
Сорные травы наносят не меньший вред. Крапива, одуванчик, пырей и другие быстро разрастаются и заплетают корни винограда. Их следует удалять полностью при первом появлении.
Кукурузу не следует высаживать рядом с виноградом
Благоприятных соседей для винограда достаточно много. Если высаживать нужные культуры или цветы, сад будет прекрасно выглядеть, а виноград — успешно расти и плодоносить.
Опубликовано: Ангелина Крент
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