Лиз Трасс пообещала урезать зарплату учителям и медсестрам, но потом передумала

Кандидат на пост премьер-министра Великобритании Лиз Трасс изложила планы по экономии миллиардов фунтов стерлингов в год на государственных расходах.

Она тут же получила массу критических замечаний от консерваторов, поскольку такой подход предполагает сокращения заработной платы работникам государственного сектора, включая медсестер и учителей, за пределами богатого юго-востока Англии.

После такого заявления шансы Трасс обойти конкурента Риши Сунака заметно уменьшились. План оплаты труда в государственном секторе Трасс подвергся критике со стороны основной оппозиционной Лейбористской партии и некоторых консервативных законодателей.

Сторонник Сунака Бен Хоучен, консервативный мэр Тис-Вэлли, сказал, что он «лишился дара речи» в связи с этим предложением.

По словам сторонников Сунака, миллионам медсестер, полицейских и солдат сократили бы зарплату на 1500 фунтов (1828 долларов) в год.

Финансовый представитель лейбористов Рэйчел Ривз сказал, что предложенный план показал, что именно Лиз Трасс думает о работниках государственного сектора по всей Великобритании.

Позже Лиз Трасс заявила, что ее предложения были неверно истолкованы. Она сказала, что у нее никогда не было намерения менять условия работы учителей и медсестер.

При этом она подчеркнула, что не будет продолжать работу с региональными советами по заработной плате.