Пелоси и глава администрации Тайваня Цай Инвэнь проведут совместные приговоры в среду

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и глава администрации Цай Инвэнь проведут совместные переговоры в Тайбэе в среду 3 августа.

Делегация Садненых штатов во главе с Нэнси Пелоси и представители острова Тайвань встретятся в среду. Об этом сообщили в офисе главы администрации острова в Facebook.

В сообщении, опубликованном в социальных сетях, также говориться, что в процессе двухсторонней встречи будут обсуждаться вопросы сотрудничества Тайваня и США, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес, сообщает РИА Новости.

Пелоси прибыла в столицу Тайваня Тайбэй во вторник. Данная поездка входит в турне спикера по странам Юго-восточной Азии. После Тайваня Пелоси должна посетить Южную Карею и Японию.

Данный визит стал первым за долгое время официальным посещением Тайваня столь высокопоставленным лицом США за двадцать лет. Предыдущий раз представители Конгресса штатов посещали Тайвань в 1997 году.

Ранее сообщалось, что Белый дом дистанцировался от поездки Пелоси на Тайвань. Заверив КНР в том, что Соединённые Штаты по-прежнему придерживаются политики "одного Китая".

Несмотря на это, Пекин заявил, что примет "военный ответ", так как считает приезд Пелоси в Тайвань посягательством на суверенитет Китая.