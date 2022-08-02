Сергей Шойгу заявил об уничтожении на Украине 6 установок HIMARS и 33 гаубиц М777

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил во вторник, 2 августа, что с начала спецоперации в Украине Россия уничтожила шесть американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Украинские власти опровергают эту информацию.

Сергей Шойгу заявил, что российская армия оттесняет украинские силы в восточную часть Донецкой области. 

"После взятия под контроль территории Луганской Народной Республики осуществляется освобождение Донецкой Народной Республики в плановом порядке", — заявил глава Минобороны России в беседе с генералами.

Он добавил, что Россия также уничтожила пять противокорабельных ракетных комплексов "Гарпун" и 33 гаубицы М777. 

"Украинские официальные лица в свою очередь заявили, что  имеют до десятка комплексов HIMARS, точность и дальность действия которых позволили Киеву снизить преимущество российской артиллерии", - сообщает агентство "Укринформ".

"Украинская армия очень быстро освоила ракетные комплексы HIMARS и продемонстрировала эффективность их применения на поле боя с россиянами. Мы еще не потеряли ни одной системы HIMARS", — подчеркнул генерал-майор Андрей Ковальчук.

Командующий войсками Армии "Юг" подчеркнул, что сейчас Украина больше всего нуждается в тяжелом вооружении. 

Как сообщал "Укринформ", вчера министр обороны Алексей Резников сообщил, что в Украину из США прибыли еще четыре пусковые установки ракет HIMARS.

Опубликовано: Николай Скира

 

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