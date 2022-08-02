25 лет со дня смерти американского писателя Уильяма Берроуза

2 августа 2022 исполняется 25 лет со дня смерти известного американского писателя, убившего собственную жену и главного представителя бит-поколения Уильяма Берроуза.

Уильям Сьюард Берроуз родился в состоятельной семье промышленников штата Миссури в 1914 году. Выросшего в элитном районе Сент-Луиса молодого Берроуза родители пристроили в Гарвардский университет, по окончанию которого будущий писатель отправляется в турне по Европе.

Под влиянием своего путешествия, по прибытию обратно в США, Берроуз берется за перо и пишет свои первые рассказы. Свою писательскую карьеру Уильям окончит только перед самой смертью, когда из-за артрита не сможет набирать буквы на печатной машинке.

За свою продолжительную писательскую карьеру Берроуз написал без малого более сотни романов, повестей и эссе. Наиболее известные из которых являются романы Голый завтрак, Джанки, Дикие мальчики.

Стиль Берроуза многими критиками охарактеризовался как бессюжетный и нелинейным. Особенности стилю писателя придавал метод "нарезок", при котором части текса можно был переставлять между собой, тем самым получая новое произведения.

Темы, на которые писал Берроуз, отличались своей маргинальностью. Наркотическая зависимость, алкоголизм, социальное дно - излюбленные темы писателя.

Его жизнь, как и его творчество, отличалась от общепринятых норм. Самый жуткий эпизод в его жизни произошёл в 6 сентября 1951. Вечером этого дня, во время вечеринки, Берроуз решил поупражняться в стрельбе из пистолета. В итоге его жены Джоан погибла от пистолетной пули.

Творчество Берроуза повлияло на целую плеяду писателей, философов и музыкантов, в числе которых Иги Поп, Дэвид Боуи и Пол Маккартни.

Сам Уильям Берроуз скончался 2 августа 1997 года от перенесённого им инфаркта миокарда.