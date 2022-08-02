У Джо Байдена снова положительный тест на COVID, один из симптомов вернулся

Врач Белого дома Кевин О'Коннор опубликовал информацию о состоянии здоровья Джо Байдена. Президент чувствует себя хорошо, но к нему вернулся один из симптомов коронавируса.

О'Коннор поясняет, что Байден столкнулся с рецидивом заболевания. Результат теста на COVID у президента пока положительный.

При этом у него не повышена температура, нет проблем с кровяным давлением, пульсом, частотой дыхания, насыщением крови кислородов.

Вместе с тем, один из симптомов коронавируса вернулся, и это влажный кашель. Джо Байден останется в изоляции как минимум до четверга.

В дальнейшем Байдену снова предстоит сдавать тесты. Решение о длительности его изоляции будет приниматься, в зависимости от результатов.

Джо Байден прошел курс лечения противовирусным препаратом, после чего его тест оказался отрицательным. Изоляция была отменена.

Однако через три дня президент снова сдал положительный тест, поэтому было принято решение о продлении изоляции.

Вечером 1 августа Байден выступил с речью по поводу убийства лидера «Аль-Каиды» Аймана аз-Завахири с балкона Голубой комнаты Белого дома в понедельник вечером.

Ограниченный круг репортеров наблюдал за его выступлением из окна в Красной комнате, которая была открыта, чтобы репортеры могли его видеть.