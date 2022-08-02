Дачники рассказали, какие сорта роз способны расти в суровых сибирских условиях

В Сибири очень холодные климатические условия, поэтому такому прихотливому растению, как роза, тяжело расти и развиваться в этих широтах.

Особенности погодных условий в сибирской местности:

В Сибири лето крайне короткое, весна обычно задерживается очень надолго, а про зимние морозы в этих широтах и так все всë знают. В таких условиях могут расти те саженцы, что были выведены уже в Сибири, либо те виды этого замечательного цветка, которым делалась прививка на шиповнике, с лëгкостью переносящим отрицательные температуры.

Сорта группы Флорибунда, которые способны выживать в суровых сибирских условиях:

Флорибунда — это слияние чайного и полиантового сортов роз. Она имеет в своëм арсенале лучшие качества этих цветов. Этот сорт без проблем переносит отрицательные температуры, почти не поражается какими-либо болезнями.

Несмотря на отличную устойчивость к холодам, Флорибунду лучше накрыть, когда температуры сильно понижаются. Сделать это нужно примерно в октябре. Итак, какие же конкретно виды могут расти в Сибири?

Артур Белл:

Данный сорт широко известен в европейских странах и Великобритании, но и на сибирских просторах способен хорошо расти и развиваться.

Эти розы могут вырастать до 80 сантиметров. Они придадут вашему участку изысканность и красоту, благодаря своим махровым мягким лепесточкам нежного жëлтого цвета и приятному запаху с фруктовыми нотками. Правда, Артур Белл имеет один недостаток: выгорание на солнце, из-за чего окраска цветов теряет свои первозданные качества.

Дежавю:

Дежавю имеет очень высокий процент выживаемости в суровых погодных условиях, поэтому идеально подходит для сибирской местности. У него также яркие жëлтые лепесточки, которые будут идеально смотреться на участке. Особенно если их выращивать группами.

Ещё одна важная особенность данного вида — это большая продолжительность жизни: розы сорта Дежавю могут держаться целых две недели, поэтому они являются отличным подарком для мам, бабушек, жëн, девушек и просто любителей растений.

Джек Фрост:

Цветки данного сорта по форме чем-то напоминают бокал. Листочки этой розы покрыты махровыми бутонами нежного кремового белого цвета. Цветы данного вида могут вырасти до 70 сантиметров.

Люмион, либо Рози Миттермайер:

Бутончики этой розы можно сравнить с перьями Феникса или жар-птицы, потому что они имеют яркую, насыщенную огненно-оранжевую окраску. В чаше розы данного сорта бывает от 5 до 7 соцветий.

Санспрайт, либо Фризия:

Этот вид растения, пригодный для выращивания в Сибири, является лучшим в своëм роде, начиная с далëкого 1970 года. Данные розы несказанно привлекательные, имеют иммунитет к различным болезням, а также легко переносят сильные морозы и способны развиваться даже не в самой благоприятной почве.

А если эти розочки накрыть чем-нибудь, даже легко, то они могут расти и при отрицательной температуре в -30 градусов.

Санспрайт может достигнуть 70 сантиметров в росте. У него есть один минус — розы этого сорта быстро осыпаются.

Эвелин Фисон, либо Айриш Уандер:

Розы этого сорта способны достигать 80 сантиметров в длину. Они красивые, строгие и сильно колючие, но у них есть другие достоинства: они не выгорают на солнце и не получают повреждения после дождей.

Этот сорт развивается одинаково хорошо и в некачественном освещении, и в нормальном количестве солнечного света. Идеальные условия для роста роз Эвелин Фисона — грунт, который имеет нейтральную кислотность.

Эти розы придадут вашему участку красоту, шарм и изысканность. Сорта зимостойкие, поэтому вы можете не переживать, что Сибирь — это место с суровым климатом, и розам расти там будет сложно.