Дачники рассказали, из-за чего у гладиолусов могут отсутствовать цветения

Эти цветы считаются достаточно неприхотливыми, но и с ними случаются казусы.

Луковицы некачественные:

Необходимо знать качество луковиц перед тем, как их высадить в грунт. Они должны быть приобретены только в специализированном магазине. Очень важно покупать тот сорт, который подходит под ваши климатические условия.

Не стоит забывать, что некоторые сорта гладиолусов отдыхают несколько сезонов после первого цветения. Старые головки растения не способны дать цвет. То же самое относится и к больным луковицам. Нужно уделить особое внимание хранению посадочного материала в случае, если вы сами его собираете. Для этого выберите сухое место с хорошей вентиляцией.

Дело в луковицах

Неподходящий участок:

Для цветов подберите место на солнечной стороне. Гладиолусы не цветут в тени. В лучшем случае вы будете радоваться мелким и безжизненными цветками. Особенно нужно солнце средним и поздним разновидностям.

Цветы плохо переносят сквозняк и сильный ветер. Следите за тем, чтобы почва хорошо пропускала воздух. Цветы не дадут стрелки, если дни посажены рядом с помещением. Пересаживают гладиолусы каждые 2 года. Также нужно менять и состав грунта .

Плохая погода:

Из-за плохой погоды гладиолусы не дают цвета. Чаще всего это происходит, если на улице холодно и идут дожди. В жаркие дни необходимо следить за влажностью почвы. Придется поливать цветы каждый вечер. Земля должна пропитываться водой примерно на 30 см вглубь.

Для пышного цветения должен быть правильным уход

Нет правильного ухода:

За каждым растением надо ухаживать.

Основные ошибки:

В земле недостаточно питательных веществ.

гладиолусы надо подкармливать. В почву следует вносить питательные элементы. Хорошо себя зарекомендовали мочевина и калий;

непроветриваемая почва. После полива надо рыхлить грунт. Без этого растение не развивается и не дает цвета;

неправильно обрезали растение. Надо оставлять не менее 4 листков. Иначе луковица будет слабой..

В процессе ухода за культурами рекомендуется проводить мульчирование грунта. Это поможет сохранить влагу, защитить корневую систему от холода и нагрева. Выкапывают луковицы в первую неделю октября. В это время приходят обычно небольшие заморозки.

Вредители и болезни:

Даже самые стойкие растения, не могут на 100% защититься от заболеваний и насекомых. Поэтому бывает так, что растения отказываются цвести по причине болезни. Перед посадкой надо обеззаразить головки луковиц.

Не стоит забывать, что гладиолусы следует пересаживать каждые 2 года. Нужно менять почву. Цветы требуют хорошего ухода. Если на них появились вредители, то надо незамедлительно принимать меры по их устранению.

Как быть в случае, если гладиолусы не зацвели:

Необходимо выявить причину. Рекомендуется тщательно осмотреть растение и при обнаружении насекомых или вредителей незамедлительно предпринять действия, направленные на их уничтожение.

После чего необходимо проанализировать все работы по уходу за цветком и понять какие были допущены ошибки. Земля, покрытая коркой – свидетельство того, что ее необходимо увлажнять.

Однако и чрезмерное увлажнение почвы губительно для культуры и может привести к загниванию луковиц. Это означает, что поливать надо по мере необходимости. Чтобы влага дольше оставалась на клумбе, ее следует мульчировать.

Для мульчи годятся опилки, листья и солома. Вполне возможно, что причина в неподходящем месте посадки или недостаточно плодородная почва. Причин много. Каждый дачник самостоятельно должен ее выявить.