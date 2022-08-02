20-летнего мужчину обвинили в намерении ранить и запугать королеву Елизавете II

Лондонская полиция заявила, что мужчине, который был арестован после того, как он ворвался на территорию Виндзорского замка в день Рождества с оружием, было предъявлено обвинение в намерении ранить и запугать королеву.

25 декабря 2021 года около 8:30 офицеров, работающих в Виндзорском замке, вызвали из-за нарушения безопасности. Был арестован 19-летний в то время Джасвант Сингх Чайл из Саутгемптона.

После инцидента полиция начала расследование вторжения и тревожного видео, на котором мужчина в маске держит арбалет и угрожает "убить королеву" в рамках "миссии мести".

"Я сожалею о том, что я сделал, и о том, что я буду делать. Я попытаюсь убить королеву Елизавету. Это месть за тех, кто погиб в резне в Джаллианвала Багх в 1919 году. Это также месть за тех, кто был убит, унижен и подвергнут дискриминации из-за своей расы", — сказал на видео 19-летний юноша.

Во вторник 20-летнему Джасванту Сингху Чайлу было предъявлено обвинение в государственной измене, угрозах убийством и хранении оружия. В настоящее время он находится под стражей и должен предстать перед Вестминстерским магистратским судом в среду, 17 августа.

Ник Прайс, глава отдела по борьбе с преступностью и терроризмом Королевской прокуратуры, сказал, что он "уполномочил столичную полицию привлечь к ответственности Чейла после того, как он был арестован в Виндзорском замке 25 декабря 2021 года".

"20-летнему мистеру Чайлу было предъявлено обвинение в угрозах смертью, хранении оружия и уголовном преступлении в соответствии с Законом о государственной измене 1842 года", — добавил он.