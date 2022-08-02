Дачники рассказали, как легко и эффективно повысить урожай крыжовника
Крыжовник с его вкусными и питательными ягодами выращивают практически в каждом саду. Основная задача всех садоводов — за короткий период плодоношения получить как можно больше ягод.
Обрезка:
Крыжовник имеет свойство сильно разрастаться внутри куста. Масса ненужных побегов забирает на себя необходимое питание и перекрывает доступ солнечных лучей, что снижает урожайность. Чтобы избежать данных проблем, необходимо дважды за сезон проводить обрезку.
Весной удаляют больные, поврежденные и лежащие на земле ветки, а также неплодоносные тонкие побеги. Укорачивают концы плодоносных веток.
В конце лета проводят вторую обрезку. Удаляют все побеги, кроме 4–5 самых сильных.
Важно! Обрезку проводят до начала или после окончания сокодвижения в растении.
Подкормки вносят не менее 5 раз за сезон:
Весной вносят азотные удобрения.
В период цветения и налива плодов дважды подкармливают фосфором и калием.
В сентябре вокруг кустов рассыпают нитрофоску.
Последнюю проводят перед зимой: вносят по 0,5 ведра навоза под каждый куст.
Полив:
Крыжовник не любит как сырости, так и пересушивания почвы, поэтому в постоянном поливе не нуждается.
Обильный полив проводят трижды в важные периоды развития:
В конце мая в период цветения и образования завязей.
В середине июня для успешного формирования и налива ягод.
Осенью, по окончании сбора урожая, чтобы напоить корневую систему перед зимним периодом.
Борьба с недостаточным опылением:
Обычно сорта крыжовника самоплодны и в дополнительном опылении не нуждаются.
Если по соседству посадить другие виды крыжовника с тем же периодом цветения, урожайность всех кустов значительно повышается.
В засушливый период процесс опыления замедляется. В этом случае необходимо провести обильное опрыскивание куста водой.
Мучнистая роса:
Опасное заболевание, которое особенно активизируется в сырую погоду.
Для защиты необходимо в период бутонизации обрабатывать куст бордосской жидкостью, а также медесодержащими препаратами (“ХОМ”).
Лечение проводят препаратом «Топаз».
Для лечения куст дважды обрабатывают медным купоросом и бордосской жидкостью:
до начала цветения;
после сбора урожая.
Мозаика:
Самое опасное из всех заболеваний.
Мозаика не лечится, поэтому кусты полностью выкапывают и утилизируют далеко от участка.
Крыжовник не требует особого ухода, но, если уделить ему внимание и подарить свою любовь, он наградит вас щедрым урожаем наливных, сладких ягод.
Опубликовано: Ангелина Крент
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