Дачники рассказали, как легко и эффективно повысить урожай крыжовника

Крыжовник с его вкусными и питательными ягодами выращивают практически в каждом саду. Основная задача всех садоводов — за короткий период плодоношения получить как можно больше ягод.

Обрезка:

Крыжовник имеет свойство сильно разрастаться внутри куста. Масса ненужных побегов забирает на себя необходимое питание и перекрывает доступ солнечных лучей, что снижает урожайность. Чтобы избежать данных проблем, необходимо дважды за сезон проводить обрезку.

Весной удаляют больные, поврежденные и лежащие на земле ветки, а также неплодоносные тонкие побеги. Укорачивают концы плодоносных веток.

В конце лета проводят вторую обрезку. Удаляют все побеги, кроме 4–5 самых сильных.

Важно! Обрезку проводят до начала или после окончания сокодвижения в растении.

Подкормки вносят не менее 5 раз за сезон:

Весной вносят азотные удобрения.

В период цветения и налива плодов дважды подкармливают фосфором и калием.

В сентябре вокруг кустов рассыпают нитрофоску.

Последнюю проводят перед зимой: вносят по 0,5 ведра навоза под каждый куст.

Полив:

Крыжовник не любит как сырости, так и пересушивания почвы, поэтому в постоянном поливе не нуждается.

Обильный полив проводят трижды в важные периоды развития:

В конце мая в период цветения и образования завязей.

В середине июня для успешного формирования и налива ягод.

Осенью, по окончании сбора урожая, чтобы напоить корневую систему перед зимним периодом.

Борьба с недостаточным опылением:

Обычно сорта крыжовника самоплодны и в дополнительном опылении не нуждаются.

Если по соседству посадить другие виды крыжовника с тем же периодом цветения, урожайность всех кустов значительно повышается.

В засушливый период процесс опыления замедляется. В этом случае необходимо провести обильное опрыскивание куста водой.

Мучнистая роса:

Опасное заболевание, которое особенно активизируется в сырую погоду.

Для защиты необходимо в период бутонизации обрабатывать куст бордосской жидкостью, а также медесодержащими препаратами (“ХОМ”).

Лечение проводят препаратом «Топаз».

Для лечения куст дважды обрабатывают медным купоросом и бордосской жидкостью:

до начала цветения;

после сбора урожая.

Мозаика:

Самое опасное из всех заболеваний.

Мозаика не лечится, поэтому кусты полностью выкапывают и утилизируют далеко от участка.

Крыжовник не требует особого ухода, но, если уделить ему внимание и подарить свою любовь, он наградит вас щедрым урожаем наливных, сладких ягод.