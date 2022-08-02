Огородники рассказали, как правильно обрезать клубнику после сбора урожая

Чтобы ежегодно получать внушительный урожай сочных ягод, необходимо ухаживать за растениями не только во время выращивания, но и после окончания плодоношения.

Зачем обрезать культуру?

От правильности ухода за клубникой в тот момент, когда собрана последняя ягода, зависит успех следующего сезона. Кусты клубники можно формировать как в летний сезон, так и осенью.

Первую обрезку логично проводить, если вы столкнулись на своем участке с болезнями грибковой природы. В таком случае кусты необходимо обрезать минимум до середины . Если сезон проходит без болезней, потрудиться все равно придется.

Необходимо избавиться от усов, которые начинают неконтролируемо разрастаться в разные стороны. Сильные и здоровые усы можно оставить лишь в том случае, если вы планируете организовать дополнительные грядки. Летняя обрезка усов способствует лучшей подготовке растений к зиме.

С приходом осени внимательно осмотрите каждый куст и избавьтесь от листьев с признаками заболеваний. После обрезки кусты необходимо обработать от возбудителей заболеваний и вредителей. Я провожу опрыскивание препаратами инсектицидной группы и раствором бордоской смеси.

Важно запомнить один момент: никогда не срывайте усы руками. В этом случае можно нанести серьезный вред растениям.

Когда лучше обрезать?

Точные сроки обрезки могут варьироваться на ваше усмотрение. Главное, чтобы вы успели закончить работы до прихода первых холодов. Лично я предпочитаю выполнять процедуру в августе.

Ягода к этому времени уже отплодоносила, а погода на улице стоит отличная. Однако выбирая августовскую обрезку, старайтесь выполнять процедуру в сухую погоду в отсутствие агрессивного солнца.

Чтобы от проведения обрезки растения получили только пользу, учитывайте следующие моменты:

Проводите обрезку с утра, либо в вечерние часы. В это время солнце не так активно.

После обрезки у вас должны остаться стебли длиной минимум пять сантиметров.

Проводя обрезку, внимательно оценивайте состояние каждого куста и удаляйте поврежденные и сухие листовые пластины.

Когда обрезка окончена, обязательно прорыхлите междурядья. Оптимальная глубина — не более пяти сантиметров. После рыхления грунт нужно обильно увлажнить.

В это же время я провожу питательную подкормку культуры. Для этих целей я использую настой на основе коровяка. Перед применением настой нужно разбавить водой 1/10.

После подкормки я присыпаю каждый куст золой и мульчирую грунт под кустами. В качестве мульчирующего материала предпочитаю использовать обыкновенную солому.

После обрезки мульчирую грунт

Этих знаний вам будет вполне достаточно, чтобы выполнить грамотную обрезку клубники на своем участке.