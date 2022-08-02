Огородники рассказали, как правильно обрезать клубнику после сбора урожая
Чтобы ежегодно получать внушительный урожай сочных ягод, необходимо ухаживать за растениями не только во время выращивания, но и после окончания плодоношения.
Зачем обрезать культуру?
От правильности ухода за клубникой в тот момент, когда собрана последняя ягода, зависит успех следующего сезона. Кусты клубники можно формировать как в летний сезон, так и осенью.
Первую обрезку логично проводить, если вы столкнулись на своем участке с болезнями грибковой природы. В таком случае кусты необходимо обрезать минимум до середины . Если сезон проходит без болезней, потрудиться все равно придется.
Необходимо избавиться от усов, которые начинают неконтролируемо разрастаться в разные стороны. Сильные и здоровые усы можно оставить лишь в том случае, если вы планируете организовать дополнительные грядки. Летняя обрезка усов способствует лучшей подготовке растений к зиме.
С приходом осени внимательно осмотрите каждый куст и избавьтесь от листьев с признаками заболеваний. После обрезки кусты необходимо обработать от возбудителей заболеваний и вредителей. Я провожу опрыскивание препаратами инсектицидной группы и раствором бордоской смеси.
Важно запомнить один момент: никогда не срывайте усы руками. В этом случае можно нанести серьезный вред растениям.
Когда лучше обрезать?
Точные сроки обрезки могут варьироваться на ваше усмотрение. Главное, чтобы вы успели закончить работы до прихода первых холодов. Лично я предпочитаю выполнять процедуру в августе.
Ягода к этому времени уже отплодоносила, а погода на улице стоит отличная. Однако выбирая августовскую обрезку, старайтесь выполнять процедуру в сухую погоду в отсутствие агрессивного солнца.
Чтобы от проведения обрезки растения получили только пользу, учитывайте следующие моменты:
Проводите обрезку с утра, либо в вечерние часы. В это время солнце не так активно.
После обрезки у вас должны остаться стебли длиной минимум пять сантиметров.
Проводя обрезку, внимательно оценивайте состояние каждого куста и удаляйте поврежденные и сухие листовые пластины.
Когда обрезка окончена, обязательно прорыхлите междурядья. Оптимальная глубина — не более пяти сантиметров. После рыхления грунт нужно обильно увлажнить.
В это же время я провожу питательную подкормку культуры. Для этих целей я использую настой на основе коровяка. Перед применением настой нужно разбавить водой 1/10.
После подкормки я присыпаю каждый куст золой и мульчирую грунт под кустами. В качестве мульчирующего материала предпочитаю использовать обыкновенную солому.
После обрезки мульчирую грунт
Этих знаний вам будет вполне достаточно, чтобы выполнить грамотную обрезку клубники на своем участке.
Опубликовано: Ангелина Крент
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