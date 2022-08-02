Агрономы объяснили, что нужно делать с землей после выращивания картофеля

Картофель выращивают на своих участках многие дачники. Но не все знают, что эта культура забирает из грунта большое количество питательных веществ, поэтому почва после нее нуждается в восстановлении.

Если картофель выращивают на одном и том же месте несколько лет подряд, истощение почвы становится заметно даже визуально. Она меняет свой цвет и структуру.

Чтобы восстановить землю в короткие сроки и снова сделать ее плодородной, нужно воспользоваться органикой. В таких составах много питательных веществ и полезных бактерий.

Можно использовать компост, перегнивший в течение года. Его потребуется около 5 кг на квадратный метр. Компост готовят из пищевых и растительных остатков.

Хороший эффект дает перегной, но на его подготовку уходит 2 года. Перегной можно сочетать с компостом.

Можно посадить на грядках после картофеля сидераты – специальные растения, которые осенью скашивают и заделывают в почву. Не менее полезны комплексные минеральные удобрения с микроэлементами.

Важно, чтобы в составе был калий, который картофель активно вытягивает из почвы. Это может быть, например, калимагнезия или калийная селитра.

Вносить все перечисленные удобрения лучше осенью, непосредственно после сбора урожая.