New York Times назвал визит Пелоси на Тайвань безответственным шагом, который может навредить Украине

Визит спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань является безответственным и может оказать негативное влияние на ситуацию в Украине, пишет во вторник в New York Times Томас Фридман.

Обозреватель предположил, что Китай пока воздерживался от поддержки России под давлением США. Он добавил, что "основное правило геополитики — не провоцировать войну на два фронта с двумя другими сверхдержавами одновременно".

По словам Фридмана, президент США Джо Байден и его советник по национальной безопасности Джейк Салливан провели ряд жестких переговоров с китайскими официальными лицами. При этом Байден пригрозил лидеру КНР Си Цзиньпину, что материальная поддержка Пекином Москвы может привести к потере доступа на американский и европейский рынки.

"Китай ответил отказом на военную помощь Владимиру Путину", — пишет обозреватель со ссылкой на представителей администрации США.

Как добавляет Фридман, в связи с этой ситуацией время для визита главы Палаты представителей на Тайвань, вопреки угрозам КНР и вопреки воле Байдена было выбрана по принципу "хуже быть не могло".

По словам Фридмана, официальные лица заявили, что российский президент готов применить "малое" ядерное оружие против Украины, если он "увидит, что его армия терпит поражение".

"Короче говоря, этот конфликт в Украине не закончен, очень нестабильна, совсем не лишена опасных сюрпризов, которые могут возникать каждый день. И все же посреди всего этого мы рискуем конфликтом с Китаем из-за Тайваня, спровоцированным произвольным и легкомысленным визитом спикера Палаты представителей", - отмечает журналист.

Он добавляет, что основной принцип геополитики — не провоцировать "войну на два фронта с двумя другими сверхдержавами одновременно".