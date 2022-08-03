Бельгия заморозила российские активы на сумму в €50,5 млрд - больше всех в ЕС
С момента возвращения РФ Крыма в 2014 году бельгийские власти заморозили активы на сумму €50,5 млрд, принадлежащие россиянам, российским компаниям и банкам, находящимся под санкциями, сообщает газета De Tijd.
Решение Бельгии затрагивает многие активы, такие как денежные средства и акции, которые находятся в стране и принадлежат 1339 организациям, в том числе российским политикам, олигархам, банкам и компаниям.
Некоторые юридические и физические лица из этого длинного списка попали под санкции еще в 2014 году, когда Россия вернула Крым, но большая часть ограничений была введена после начала российской специальной военной операции в Украине.
Сообщается, что Бельгия заморозила гораздо больше российских средств, чем другие страны ЕС, а также с начала спецоперации заблокировала транзакции с Россией на сумму в €217,1 млрд.
По всему Европейскому Союзу были конфискованы яхты и поместья, принадлежащие гражданам РФ. Бельгийские власти указали, что недвижимость, принадлежащая российским акционерам, пока не подпадала под финансовые санкции в стране.
В настоящее время Евросоюз ищет способы использования замороженных активов граждан РФ для финансирования восстановления Украины.
Опубликовано: Николай Скира
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