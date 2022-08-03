Экс-канцлер Германии Шрёдер выступил за запуск «Северного потока – 2»

Бывший немецкий канцлер Герхард Шрёдер утверждает, что российский газопровод "Северный поток-2" может решить все проблемы Германии.

Ранее занимавший пост канцлера ФРГ Герхард Шрёдер дал интервью изданию Stern, где сообщил, что считает целесообразным запуск российского трубопровода "Северный поток-2". По мнению Шрёдера, данная газовая магистраль в состоянии решить проблемы с немецкой энергобезопасностью, обеспечив газом как промышленные объекты Германии, так и частные дома простых граждан.

В интервью Stern Герхард Шрёдер также сообщил, что не верит в способность армии Украины вернуть Крым под контроль Киева военным путём.