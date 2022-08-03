Зеленский хочет легализовать однополые браки на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский отдал распоряжение на рассмотрение верховной рады вопроса о разрешении однополых браков.
Ранее на Украине и в странах СНГ не приветствовали гомосексуальные отношения и они были вовсе запрещены негласно. Однако Украина решила восполнить этот пробел и скорее всего, чтобы быть ближе к Украине.
Украинский лидер направил прошение премьер-министру страны Денису Шмыгало, чтобы верховная рада утвердила закон о легализации однополых браков. Как они будут переписывать Конституцию в период военных действий - непонятно, но видимо для Украины нет ничего невозможного.
Такой вопрос встал из-за полученной петиции, которую подписали более 25 тыс. жителей Украины. Этого количества подписей достаточно, чтобы граждане могли предложить президенту рассматривать вопросы.
Украинский лидер поблагодарил граждан, за то, что они активно участвуют в жизни страны и пообещал как можно быстрее решить этот вопрос. И хотя политик уточнил, что "в условиях военного положения Основной закон Украины не может быть изменена", но он попытается сделать все возможное.
Зеленский заявил, что данный вопрос будет еще дополняться, т.к. у правительства имеется много новых идей по улучшению легализации партнерства, а также облегчению и увеличению прав и свобод.
Помимо этого Зеленский сказал, что согласно Конституции"семья - это группа лиц, проживающая на одной территории, связанная общим бытом, а также выполняющая взаимные права и обязанности".
Опубликовано: Силивончик Алина
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