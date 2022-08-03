Пучков обвинил Хаматову в том, что она поддерживает то, как ВСУ обращаются с нашими пленными

Известный блогер Дмитрий Пучков обратил внимание известной актрисы Чулпан Хаматовой на то, как военные силы Украины обращаются с нашими пленными. Публицист считает, что, покинув страну, артистка поддерживает и это.

Популярный актер дубляжа Дмитрий Пучков возмущён тем, что российская актриса театра и кино Чулпан Хаматова поддерживает Украину.

Дмитрий Юрьевич Пучков, также известен под псевдонимом "старший оперуполномоченный Goblin", - российский блогер, писатель, публицист, переводчик, разработчик компьютерных игр. Член Общественного совета при Министерстве культуры Российской Федерации. Обладатель серебряной и золотой кнопок YouTube.

Пучков, известный под псевдонимом Goblin, подверг жёской критике точку зрения Хаматовой относительно спецоперации. В рамках Ютуб-шоу "Сама Меньшова" актер дубляжа вспомнил высказывание артистки о том, что российские военные будут сдаваться в плен из-за посещения театра.

Блогер задал Чулпан такие вопросы, как...

А ты видела, как обращаются с русскими пленными? А вот украинские солдаты ходили в театр? Откуда в них вот это? А ты, Чулпан, убежав на ту сторону, понимаешь, что вот это поддерживаешь?

Пучков добавил, что не понимает, по какой причине культурные деятели делают Хаматовой скидку, ссылаясь на то, что та является актрисой.

Напомним, что Хаматова уехала из России, обосновавшись в Латвии после того, как началась спецоперация на Донбассе.