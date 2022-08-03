Трамп осудил визит Нэнси Пелоси на Тайвань
Экс-президент США Дональд Трамп негативно высказался о визите Нэнси Пелоси.
Экс-президент США Дональд Трамп осудил визит спикера Палаты Представителей страны Нэнси Пелоси на Тайвань.
По словам Трампа, ни сама Пелоси, ни правительство США не понимают последствий данного визита.
Напомним, что данный визит вызвал крайне негативную реакцию Китайской народной республики. Китай осудил данное событие.
Также войска Китая начали учения в море, фактически окружив Тайвань.
Опубликовано: Николай Скира
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