Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер прокомментировал идею украинской власти вернуть Крым.

В среду, 3 августа 2022 года, бывший канцлер ФРГ Герхар Шрёдер в интервью немецкому журналу Stern заявил, что план Киева по возвращению Крыма военным путём является проявлением абсурда.

Шрёдер считает, что президент РФ Владимир Путин не позволит Зеленскому присвоить территорию Крыма каким бы то ни было образом и тем самым подвергнуть мирных жителей гнёту киевского режима.