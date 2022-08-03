Шрёдер назвал абсурдом идею Зеленского вернуть Крым
Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер прокомментировал идею украинской власти вернуть Крым.
В среду, 3 августа 2022 года, бывший канцлер ФРГ Герхар Шрёдер в интервью немецкому журналу Stern заявил, что план Киева по возвращению Крыма военным путём является проявлением абсурда.
Шрёдер считает, что президент РФ Владимир Путин не позволит Зеленскому присвоить территорию Крыма каким бы то ни было образом и тем самым подвергнуть мирных жителей гнёту киевского режима.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Флот Китая вывел два авианосца в море перед высадкой пелоси на Тайвань
Ротару обозначила свою позицию относительно спецоперации
Полковник США Макгрегор обвинил Пентагон в афере с выделенными Украине деньгами
Bloomberg: Китай заявил о необходимости избегать полетов в районе Тайваня
Чубайс срочно госпитализирован в Европе с синдромом Гийена-Барре