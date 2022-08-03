Трамп назвал Пэлоси безумной и предрек неприятности для США

Бывший президент США Дональд Трамп осудил визит спикера Нэнси Пелоси на Тайвань.

Экс президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп прокомментировал визит спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань.

По словам Трампа, Пелоси является безумной и не осознает последствий данного визита для США.

quot;Безумнаая Нэнси Пелоси всегда устраивает проблемы. Ничего из того, что она делает, не заканчивается хорошо", - заявил Трамп.

Отметим, что в Китае а ответ на визит Пелоси объявили о начала широкомасштабных учений вокруг Тайваня.